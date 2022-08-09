عاجل: بلديّة الهواريّة تكشف السبب الحقيقي لالغاء حفل “دي جي كوستا”

نفت معتمدية الهوارية، في بلاغ، صحة ما تم تداوله وما نشره مغني الراب “Dj costa” حول إلغاء حفله في المنطقة وامتناع الأمن من تأمينه.

وأوضحت معتمد الهوارية، أن لجنة التظاهرات المكونة من الحماية المدنية وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن وزراة الصحة وممثل عن بلدية الهوارية كانت قد اجتمعت بحضور الأمن الوطني و طلبت من المنظمين إعداد مكان مهيأ لإقامة الحفل نظرا لما يمثله المكان المقترح من خطر على حياة المواطنين وفتح المجال لهم لتجاوز الإخلالات وتغيير المكان”.

وأشار معتمد الهوارية، إلى أن المكان المقترح هو على ملك خاص ولم يقم المشرفين على التنظيم بتقديم ما يفيد موافقة المالك، وفق البلاغ.

وكان مغني الراب دي جي كوستا قد قال في مقطع فيديو نشره أمس الإثنين، إنه ”تم إلغاء حفله المنتظر إقامته في الهوارية بعد إمتناع الأمن عن تأمينه”.