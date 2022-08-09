بورصة تونس تقفل معاملات الثلاثاء على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،06 بالمائة عند مستوى 7761،14 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،7 بالمائة (2،240د)، مسجلا حجم تداول في حدود 12 ألف دينار.

وارتفع سهم البنك العربي لتونس، بنسبة 3،3 بالمائة (2،510د)، بحجم تداول بلغت قيمتة 25 ألف دينار، علما وأن السهم حقق تطورا سنويا في البورصة بنسبة 9،6 بالمائة.

وفي المقابل، تقهقر سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 4،3 بالمائة (3،110د)، متبوعا بسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب الذي تراجع بنسبة 3،2 بالمائة (4،600د)، مسجلا حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 23 ألف دينار.

واستأثر سهم اسمنت قرطاج بأكبر حجم تداول بقيمة 466 ألف دينار، علما وأن السهم تطور بنسبة 1،7 بالمائة (1،780د) .