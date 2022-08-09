أحداث عرض لطفي العبدلّي: وزارة الداخليّة تصدر بيانا جديدا



شدّدت وزارة الداخليّة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 أوت 2022، على أنّ موقفها الرسمي يصدر عن هياكلها الرسميّة التابعة لها دُون سواها، وذلك في تعليق لها على تواصل الجدل حول الأحداث التي شهدها العرض المسرحي للطفي العبدلي، يوم الأحد، بمهرجان صفاقس الدّولي.

وعبّرت أيضا عن “التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط”.

وأكّدت الدّاخليّة على أنّها “مُؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها، وتحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال بدون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون”.

وأضافت أنّ “قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها في هذا المجال تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض”.

كما أكّدت الوزارة حرصها على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين للحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخولهُ القانون، وفي السّياق ذاته، حرصها الشديد على ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة، وفق نصّ البيان.