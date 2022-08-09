مهرجان قرطاج الدولي يعلن عن تأجيل هذا العرض..

أعلنت الهيئة المديرة للدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي عن تأجيل تنظيم عرض “درياسيات” الذي كان مقررا إقامته يوم 17 أوت الحالي لتكريم عندليب الأغنية الجزائرية رابح درياسة. وأكدت أن تأجيل هذا العرض يأتي بناءً على طلب الفنان عبدو درياسة (نجل رابح درياسة).

وأوضحت إدارة المهرجان، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ اتخاذ قرار بتنظيم الحفل في موعد لاحق خارج دورة مهرجان قرطاج الدولي. وأضافت أنه تمّ الاتفاق على تقديم هذا العرض بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان الجزائري رابح درياسة في فيفري 2023 وبمناسبة افتتاح السنة الثقافية التونسية الجزائرية المقررة للسنة المقبلة.

وأوضحت أنها أوفت بتعهداتها المضمّنة بالعقد المخصّص لهذا الحفل من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجيستية اللازمة لإنجاز العمل في ظروف جيدة، “غير أن الفنان عبدو درياسة أراد الاهتمام أكثر بالجانب الفني للعرض، علما أن ضيق الوقت للتحضير للموعد المبرمج سلفا لا يسمح بتقديم عرض فني جيّد يعكس قيمة العلاقات المتينة التي تجمع تونس والجزائر، وفي قيمة الفنان الفقيد رابح درياسة، لذلك فضّل نجله تأجيل موعد تقديم هذا العرض بمحض إرادته” بحسب نص البلاغ.