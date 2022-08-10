بأمر رئاسي..حركة في سلك القضاة العسكريين..وهذه التفاصيل..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022، ويتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 سبتمبر 2022.
وفي ما يلي التفاصيل:
يُسمّـى القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:
الرتبة الثالثة:
– العقيد قاضي هندة الحبوبي، مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
– العقيد قاضي الصحبي عطية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف.
– العقيد قاضي منير بن عبد الله، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية.
– المقدم قاضي إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بتونس.
الرتبة الثانية:
– الرائد قاضي العربي الشابي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
الرتبـة الأولـى:
– النقيب قاضي أماني معروفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
– النقيب قاضي مروى البهلول، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
– النقيب قاضي سنيا بن نجيمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
– النقيب قاضي رمزي عبيدي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
– النقيب قاضي لمياء البركاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.