بأمر رئاسي..حركة في سلك القضاة العسكريين..وهذه التفاصيل..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022، ويتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 سبتمبر 2022.

وفي ما يلي التفاصيل:

يُسمّـى القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:

الرتبة الثالثة:

– العقيد قاضي هندة الحبوبي، مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.

– العقيد قاضي الصحبي عطية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف.

– العقيد قاضي منير بن عبد الله، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية.

– المقدم قاضي إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بتونس.

الرتبة الثانية:

– الرائد قاضي العربي الشابي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

الرتبـة الأولـى:

– النقيب قاضي أماني معروفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

– النقيب قاضي مروى البهلول، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

– النقيب قاضي سنيا بن نجيمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.

– النقيب قاضي رمزي عبيدي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.

– النقيب قاضي لمياء البركاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.