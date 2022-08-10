فتاة توثّق محاولة التحرش بها من قبل سائق “تاكسي”.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

نشرت فتاة تدعى رانية الجويني مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وثّقت فية محاولة تحويل وجهتها والتحرّش بها من قبل سائق تاكسي

وكتبت الفتاة تدوينة أرفقتها بالفيديو: “سلام يا جماعة انا اليوم مشيت لخدمة أمي باش نجيب أوراق بعدها خرجت ناخذ في تاكسي من بحذا محكمة الناحيه الحاصل خذيت تاكسي ركبت قتلو شارع قرطاج قلي باهي بعد ماركبت قلي وين ماشيه قتلو نعسان قلي زيد علاها 1500 و تو نوصلك الحاصيلو فما سركيلاسون ياخي التاكسيتيي بحذاناااا قلي اهبط اما فهمتوش كملنا الثنيه عادي مرعاتني كان واحد معري عليا روحو و يعمل في حركات خيبه قتلو تو هبطني هنا قلي شبيك و كلام اخر الكرهيه و جا باش يدخل بااا لثنيه الحمامات و سوسه و بديت نعيط و نعم الوكيل هاذي تونس.”