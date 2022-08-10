المنستير: ارتفاع إجمالي الوفيات النّاجمة عن الوباء إلى 1170 وفاة

تطوّر العدد الجملي للوفيات النّاجمة عن فيروس “كورونا” بولاية المنستير، منذ مارس 2020 وإلى غاية 8 أوت الجاري، إلى 1170 وفاة، بعد التصريح بتاريخ 7 أوت بحالة وفاة جديدة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” خلال نفس الفترة 65 ألفا و690 إصابة منها 30 إصابة إضافية مصرح بها بتاريخ 8 أوت الجاري، حسب احصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتسجّل الجهة الصحية بالمنستير تراجعا في الإصابات الإضافية، حيث بلغ مجموعها خلال الـ14 يوما الأخيرة، وإلى غاية 8 أوت الجاري 698 إصابة، أي بمعدل الإصابات 116 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وبلغت بتاريخ 8 أوت الجاري نسبة التحاليل الإيجابية من مجموع 202 تحليل جديد 16.30 في المائة.

وتشهد الجهة الصحية بالمنستير، في المقابل، تطوّرا في عدد حالات التعافي بتاريخ 8 أوت الجاري بتسجيل 218 حالة شفاء مقابل 28 حالة تعاف بتاريخ 7 أوت 2022، ليرتفع العدد الجملي لحالات التعافي إلى غاية 8 أوت الجاري إلى 63 ألفا و18 حالة شفاء.

وتعدّ الجهة، إلى غاية 8 أوت الجاري، مجموع 1502 من الحالات النشيطة، من بينها 21 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية وحالة واحدة بإحدى المصحات بالجهة، ويقيم حاليا 5 مصابين بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.