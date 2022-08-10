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عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية السفينة التجارية “اكسيلو”

2022/08/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم بالمحكمة الابتدائية بقابس، محمد الكراي، بأن الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقابس قضت اليوم في جلستها الخاصة بقضية السفينة التجارية “اكسلو” بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة.
وأشار المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، إلى ان النيابة العمومية قد استأنفت هذا الحكم.
يذكر أنّ سفينة “إكسيلو” قد غرقت في سواحل قابس يوم 16 أفريل المنقضي، وادّعى طاقتها أنّها تحمل كميّات من الغازوال ليتبيّن لاحقا عدم صحة هذه المعلومات.
وكان حاكم التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس، قد أعلن بتاريخ 12 جويلية 2022، ختم الأبحاث في هذه القضيّة، وأسقط عن المظنون فيهم وعددهم 10 تهمة تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ورفض مطلب الإفراج عن أفراد الطاقم المودعين بالسجن.

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