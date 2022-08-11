انس جابر تودع بطولة تورنتو بسبب الاصابة

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا من الدور الثاني لبطولة تورنتو الكندية ذات 1000 نقطة التي تقام من 8 الى 14 اوت الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد انسحابها من المباراة امام الصينية كينوان زهينغ المصنفة 51 عالميا بسبب الاصابة.

وكانت انس جابر التي اعفيت من خوض الدور الاول خسرت المجموعة الاولى 1-6 ومتاخرة في المجموعة الثانية 1-2 قبل ان تستنجد بالجهاز الطبي بسبب الام على مستوى اسفل البطن اجبرتها اثر ذلك على الانسحاب من المقابلة.

وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة سانت خوزيه الامريكية في اول ظهور لها منذ بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث دورات “غراند سلام”، على الملاعب العشبية.

وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة، رابع بطولات “غراند سلام”، المقررة بين 29 أوت الجاري و11 سبتمبر القادم.