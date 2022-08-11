بيكيه يوافق على تخفيض راتبه للبقاء في برشلونة



وافق مدافع نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه على تخفيض راتبه من أجل البقاء حتى نهاية عقده مع البلوغرانا حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وكيل بيكيه والمسؤولين في برشلونة يعملون للوصول إلى اتفاق لتخفيض راتبه وصياغة عقد جديد لمدة عامين.

وأضافت الصحيفة: “بيكيه كان أول من اتخذ هذه الخطوة العام الماضي، وبفضل هذا التحرك قام برشلونة بتسجيل الصفقات الجديدة وقتها ممفيس ديباي وإريك غارسيا”.

وتابعت موندو ديبورتيفو: ” بيكيه اقترح اللعب مجانا لبرشلونة خلال السنوات المتبقية في عقده وتم إبلاغ رئيس النادي خوان لابورتا لكن إدارة البارسا شكرته على هذه اللفتة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نظرا لأن صيغة اللعب بدون مقابل غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية اتفق الطرفان على أن يستمر بيكيه لعامين ولكن براتب أقل بكثير مما يحصل عليه.