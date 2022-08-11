سيدي بوزيد: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و58 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد،اليوم الخميس، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و58 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45691 اصابة منها 1081 حالة وفاة و45460 حالة شفاء.

وتم اليوم رفع 41 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 147875 عينة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم امس الاربعاء حوالي 217303 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121408 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18777 شخصا والجرعة الرابعة 810 اشخاص، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.