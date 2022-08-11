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كريم بنزيمة ثاني أكبر هداف في تاريخ فريق ريال مدريد

2022/08/11 أخبار, المصدر, رياضة


أضحى المهاجم الدولي الفرنسي لفريق ريال مدريد، كريم بنزيمة، ثاني أكبر هداف في تاريخ “الميرينغي”، متجاوزا بذلك الأسطورة راؤول غونزاليس بلانكو.حقق هداف النسخة الأخيرة من رابطة أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، والمرشح الرئيسي لنيل الكرة الذهبية، هذا الأداء بفضل هدفه الـ 324 بقميص ريال مدريد، والذي أحرزه مساء أمس الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت بهلسينكي.

وخلال هذه المباراة، أعلن ريال مدريد نفسه بطلا لكأس السوبر الأوروبي بفوزه بنتيجة 2-0.

وبهذا الإنجاز، أضحى بنزيمة يتقدم على راؤول صاحب 323 هدفا، بينما يبقى بعيدا عن كريستيانو رونالدو، المتصدر برصيد 450 هدفا.

وكان بنزيمة قد حصل على لقب أحسن لاعب برسم الموسم 2021-2022 في رابطة أبطال أوروبا، قبل المباراة التي فاز بها ريال مدريد على حساب ليفربول بنتيجة 1-0.

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