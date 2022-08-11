بورصة تونس تنهي حصة الخميس على راتفاع طفيف في حدود 0،03 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الخميس، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي ” توننداكس”، بشكل طفيف في حدود 0،03 بالمائة عند مستوى 7782،46 نقطة، وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 1،7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” بي هاش بنك” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،1 بالمائة (12،450د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 10 آلاف دينار.

وارتفع سهم شركة الأدوية ” إينماد” بنسبة 2،9 بالمائة ( 7،800د) محققا حجم تداول بقيمة 48 ألف دينار، علما وأن السهم حقق تطورا منذ بداية سنة 2022، بنحو 10،7 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم ” سانماد” بنسبة 4،2 بالمائة (1،830د)، متبوعا بسهم اسمنت قرطاج الذي انخفض بنسبة 3،3 بالمائة (1،740د).

واستأثر سهم اسمنت قرطاج بأكبر حجم تداول ليبلغ قيمته 226 ألف دينار، ما يعادل 13 بالمائة من الحم الجملي خلال هذه الحصة.