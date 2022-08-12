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النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال: قائمة المنتخب الوطني التونسي

2022/08/12 أخبار, المصدر, رياضة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الجمعة عن قائمة من 16 لاعبا الذين سيشاركون في مقابلات المنتخب التونسي ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في اليابان و أندونيسيا والفيلبين من 23 أوت الى 10 سبتمبر بمشاركة 32 منتخبا.

وتضم قائمة اللاعبين الذين استدعاهم مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة ديرك باورمان كل من: زياد الشنوفي – عمر عبادة – أشرف القنوني – أسامة مرناوي – جواكيم حداد – مختار غيازة – ياسين التومي – محمد حديدان – مراد المبروك – حسني الإيلاهي – صالح الماجري – هيثم سعادة – فراس لحياني – فارس عشي – مايكل روول – مكرم بن رمضان.

يذكر أنّ منافسات النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2023 ستقام بالمنستير أيام 26 و 27 و 28 أوت الجاري ، وسيواجه خلالها المنتخب الوطني التونسي منتخبات مصر و السينغال و الكونغو الديمقراطية.

يشار الى أنّ المنتخب الوطني التونسي بطل افريقيا كان قد بلغ المونديال في مناسبتين، الأولى في 2010 بتركيا و الثانية في 2019 بالصين.

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