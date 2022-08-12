النادي الافريقي: جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي يوم 18 أوت

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أنه تقرر عقد جلسة عامة تقييمية وجلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية وذلك يوم الخميس 18 أوت الجاري بالعاصمة.

وأورد النادي على صفحته الرسمية أنّ الجلسة العامة التقييمية ستنطلق على الساعة 9 صباحا، حيث ستتضمن تلاوة التقرير الأدبي والتقرير المالي .

كما بيّنت أنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة، التي ستعقد الساعة 14 من نفس اليوم، ستتضمن تقديم المشروع من رئيس لجنة إعادة صياغة القانون الأساسي، والتصويت على المشروع برمته (بنعم أو لا) من المنخرطين.

وأكدت أنّ المصادقة على مشروع القانون الأساسي سيكون بمجرد حصوله على أغلبية (50 % + 1) من أصوات المنخرطين الحاضرين.

ولفتت النظر أنّه في صورة عدم توفر النصاب القانوني (50 % + 1) ستؤجل الجلسة العامة (التقييمية أو الخارقة للعادة) ساعة بعد التوقيت المقرر .