امضاء اتفاق الزيادة في أجور العاملين بهذه المؤسّسة

أمضت الجامعة العامة للنقل إتفاق الزيادة في أجور ومنح المضييفات والمضييفين بشركة الطيران الجديد “نوفالار”. و نص الاتفاق على تمكين المضييفين والمضييفات من الزيادات بعنوان زيادة 2022 في الأجر الأساسي بما قدره 31 دينار بالنسبة للمضييفين والمضيفات و45 دينار بالنسبة لرؤساء الطواقم كما تم الاتفاق على الرتفيع في قيمة ساعة الطيران بنسبة 17 بالمائة تطبق في قاعدة قيمة الساعة لسنة 2021 وستطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2022. وستصرف المتخلدات بالذمة على ثالث أقساط خلال أشهر نوفمرب 2022 وجانفي وفيفري 2023.

كما تم الاتفاق على الزيادات بعنوان سنة 2023 بزيادة في الأجر الأساسي بما قدره 31 دينار بالنسبة للمضيفين والمضيفات، و45 دينار بالنسبة لرؤساء الطواقم إضافة الرتفيع في قيمة ساعة الطيران بنسبة 17 بالمائة تطبق على قاعدة قيمة الساعة لسنة 2021 .

وستطبق هذه الزيادة ابتداء من غرة ماي لسنة 2023 وبخصوص خصوص الزيادات بعنوان 2024 فقد تم الاتفاق على زيادة في الأجر لأساسي بما قدره 31 دينار بالنسبة للمضييفين والمضيفات و45 دينار ان بالنسبة لرؤساء الطواقم والرتفيع في قيمة ساعة الطيران بنسبة 17 بالمائة تطبق على قاعدة قيمة الساعة لسنة 2022 .

وتطبق هذه الزيادة ابتداء من غرة ماي لسنة 2024 بعنوان سنة 2025 خلال الثلاثي الأول من نفس السنة ليتم تفعيلها من غرة ماي 2025 ،ونص الاتفاق على التزام الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو طلب له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.