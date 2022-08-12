فنيو الملاحة الجوية يقررون الاضراب يوم 25 أوت في موعد قد يتزامن مع وصول الوفود المشاركة بقمة تيكاد 8 المقررة في تونس

لوّحت النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بتنفيذ اضراب يوم 25 أوت وقد يتزامن، مع موعد وصول الوفود المشاركة في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا (تيكاد8)، المقررة في تونس يومي 27 و28 أوت.

وأفاد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في برقية اضراب اصدرها اليوم الجمعة، أن قرار الاضراب يأتي نتيجة لما وصفه بتعنّت الادارة في تلبية مطالب الأعوان، مشيرا الى أن تنفيذه يشمل كل مقرّات العمل.

وذكر الاتحاد في بلاغ مقتضب، أن المطالب تشمل سدّ الشغورات واصدار قانون الاطار ونشر دلائل التكوين وتنظيم التكوين للمحافظة على الكفاءات، مجددا طلبه بتفعيل محضر اتفاق سابق بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وبتوفير المساكن الادارية.

وفي حال تنفيذ هذا الاضراب فانه سيكون قبل يومين فقط من موعد انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد8″، التي تمثل أكبر اجتماع دولي اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ الاستقلال.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عبّرت عن تطلعها الى أن تستقطب قمة “تيكاد 8″، حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إفريقية، بالاضافة الى رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته، وعددا هاما من رؤساء منظمات دولية، وأكثر من 11 ألف مشارك من مؤسسات يابانية وإفريقية من القطاعين العام والخاص، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية”.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد”، يعتبر مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الإفريقية، انطلقت لأول مرة سنة 1993، كما يضم خمسة أطراف رئيسية يطلق عليها اسم “المنظمون المشاركون”، وهم: الحكومة اليابانية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي.