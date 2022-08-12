بنزرت: إلغاء إضراب أعوان واطارات شركة اسمنت بنزرت المقرّر يوم 16 أوت الجاري

قرّر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت والتابع للاتحاد العام التونسي للشغل الغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم 16 اوت الجاري، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية بإشراف المعتمد الاول الحبيب الحرشاني.

وتم الاتفاق بخصوص النقطة المتعلقة بالافاق المستقبلية للشركة الإشارة على عرض الامر على انظار اللجنة المكلفة بتحديد مساحات المقاطع وتقرر الموافقة على تمكين الشركة من كراء قطعتي الأرض المذكورتين عدد 56و57 لاستغلالهما كمقطع حجارة مراكنة مع مطالبة الطرفين الاجتماعي والإداري بالتعجيل في تنفيذ قرار الإخلاء الصادر عن والي الجهة.

أما بشان مشغل السكك الحديدية المعطل، فقد تعهدت السلط الجهوية بعقد جلسة في الغرض لفض الاشكال بحضور كل الأطراف والهياكل المعنية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اليوم، وفي ما يتعلق بإعادة تصنيف بعض الاعوان حسب الخطط، تم الاتفاق على مد رئيس اللجنة الإدارية المتناصفة بمقترحات الطرف النقابي في ما يخص القائمة الاسمية للاعوان المزمع تصنيفهم للنظر فيها.

كما تم اسناد منحة الإنتاجية لسنة 2020 للشركة وهي بصدد المعالجة وسيتم اسنادها في اقرب الاجال ، فضلا عن تدوين اتفاق بين الطرفين الإداري والاجتماعي بشان ادماج زيادات المفاوضات الاجتماعية في شبكة الأجور يوم 19 جويلية الى رئاسة الحكومة وهو بصدد الدرس.

اما بشأن مطلب تمتيع الاعوان بوصولات الاكل حسب أيام العمل فقد تمت الموافقة على زيادة 3 وصولات اكل شهريا على ان لا يتجاوز عدد وصولات الاكل شهريا 25 وصلا شهريا لمدة 9 أشهر، ما عدا اشهر جويلية واوت وشهر رمضان ، والاتفاق على ترحيل نقطة مراجعة نظام التاجير 40ساعة/48 ساعة الى المفاوضات الاجتماعية القادمة.

وفي ما يتعلق بنقطة تمتيع الاعوان بالمنحة الخصوصية المسندة للمهندسين فقد اشار الطرف الإداري الى ان هذه النقطة ليست من مشمولات مجلس الإدارة او الرئيس المدير العام وان الزيادة كانت تنفيذا لمكتوب صادر عن رئاسة الحكومة آنذاك بينما تمسك الطرف الاجتماعي بسحب المنحة الخصوصية على الاطارات الإدارية بحسب جدول تصنيف الخطط للنظام الأساسي الخاص بالمؤسسة في مرحلة أولى وبقية الاعوان في مرحلة ثانية.