الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يصدر بيانا حول تصرف والي الجهة اليوم ازاء عدد من عملة شركة البستنة

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ظهر اليوم الأحد، بيانا عبر من خلاله عن استغرابه من تصرف والي الجهة الذي تحول هذا الصباح الى نقطة اعتصام عدد من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بطريق القطعاية بالمدخل الغربي لمدينة قبلي، “ليتوعد ويهدد هؤلاء المعتصمين وهو ما يمثل ضربا للحق في الاضراب والتعبير والاحتجاج الذي اقرته قوانين البلاد والاتفاقيات الموقعة في الغرض”، وفق نص البيان.

وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول على المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة ل(وات)، أن الخطوة التي اقدم عليها والي الجهة اليوم تمثل سابقة خطيرة خاصة في ظل الامتناع المتواصل من قبل السلط الجهوية والمركزية عن الحوار لايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز اشكاليات شركة البستنة، قائلا إن والي الجهة زعم ان المنظمة النقابية ترفض نشر الاتفاق ” المشرف” في نظره الذي تم التوصل اليه خلال الجلسة التي تم عقدها يوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة في حين ان الاتحاد الجهوي للشغل قد قاطع هذه الجلسة نظرا لعدم تلقيه استدعاء رسميا لحضورها كما انها جلسة كانت غابت عنها الاطراف الحكومية الفاعلة والقادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة لحل اشكالية البستنة بالجهة

كما اشار المصدر ذاته الى ان هذا الاتفاق “المشرف في نظر الوالي” كان من الأجدر ان ينشر على صفحة الولاية في مواقع التواصل الاجتماعي لا ان يطلب من الاتحاد نشره وهو طرف غير مشارك في هذه الجلسة التي لم تحمل جوابا على ادنى مطالب العملة واولها صرف اجورهم المتخلدة لدى الشركة منذ اكثر من 4 اشه.ر

واضاف بوعزة ان نص البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل اليوم يؤكد بوضوح ان ما اقدم عليه والي قبلي لا علاقة له بالعقد الاجتماعي ولا يفيد في معالجة مشاكل الجهة، وهو يمثل هروبا الى الامام ومضاعفة الاحتقان الاجتماعي، معبرا عن استغرابه من توجيه بعض التهم الباطلة للاتحاد الذي يجتهد في تقريب وجهات النظر بما يضمن حقوق العملة ويدفع الى السلم الاجتماعي والانتاج وفق تقديره.

ويدعو البيان والي الجهة الى حوار جدي والكف عن المغالطات والكف عن تشويه المنظمة الشغيلة، مشددا على أن الاتحاد “منظمة مسؤولة لا تغلق الطرقات ولا تنجز الاضرابات العشوائية”.

وقد دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الى اجتماع عاجل غدا الاثنين سيخصص للتباحث في تطورات ملف البستنة بالجهة.