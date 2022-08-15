الاطاحة بشبكة لغسيل الأموال تنشط في الرهان الرياضي

تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية الشرقية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، فانّ الشبكة تتكون من تونسيين وأجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية، عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس، و شركات واجهة تابعة لأجانب، كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال بإستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.

هذا تمكنت الفرقة المذكورة من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 04 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا، كما تم مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال .