الكشف عن وثيقة لتفقديّة وزارة العدل تقضي بمنع الدخول لمكاتب القضاة المعفيّين #خبر_ عاجل

وجّهت التفقدية العامة بوزارة العدل اليوم الاثنين 15 اوت 2022، منشورا للرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها يتعلق بوضع مكاتب القضاة المعفيين بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر بتاريخ 1 جوان المنقضي تحت طائلة الجرد ومنع الدخول اليها.

وجاء في المنشور” تبعا لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة وباعتبار أن هذه الاعمال لا تزال جارية بما يتطلب منع الدخول اليها وتعيين حارس عليها فانّكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته الى اتخاذ كافة الاجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتعهيد الجهة المختصة لتفعيل احكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل اخلال.”