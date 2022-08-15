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البنك المركزي يحذّر المواطنين من الكشف عن معطياتهم البنكيّة

2022/08/15 أهم الأخبار, المصدر, غير مصنف, مجتمع

حذّر البنك المركزي التونسي من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل إسمه وشعاره، تعمل على التحيّل على مستخدمي الشبكة لسرقة معطياتهم الشخصيّة علما وأن هذه العمليّة تعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى التتبع الجزائي، وفق بلاغ صادر عن البنك اليوم الاثنين.

ونفى البنك، نفيا قطعيا أيّة علاقة له بهذه المواقع والصفحات وعدم إطلاقه أي عملية توزيع أموال على المواطنين أو المشاركة فيها.

ودعا البنك المركزي التونسي مستخدمي الإنترنات للرفع من درجة اليقظة قصد تجنّب أي مخاطر قرصنة لمعطياتهم الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات البنكية.

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