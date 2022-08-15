المنستير: تزويد الجهة بـ 95 في المائة من حاجياتها من الكتاب المدرسي في انتظار توفير الكرّاس المدعّم

تزوّد الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بالمنستير بنسبة 95 في المائة من حاجياته من الكتاب المدرسي وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة، زهرة ثابت، في تصريح لـ”وات”.

وأشارت ثابت إلى تسجيل تغيير في بعض الكتب المدرسية شمل 27 عنوانا من بينها 3 عناوين على مستوى الإبتدائي من خلال تغيير كتابي الفرنسية للسنة الثالثة (متوفران بداية من الغد)، وكتاب الانقليزية للسنة السادسة، علاوة على 3 عناوين في الإعدادي، فيما تشمل بقية التغييرات كتب التقنية في التعليم الثانوي وكتاب الاقتصاد للباكالوريا.

وتبلغ حاجيات ولاية المنستير من الكرّاس المدرسي 574 ألف كتاب مدرسي لتلاميذ السنوات من الأولى ابتدائي إلى الباكالوريا، حسب احصائيات الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بالمنستير، ويتواصل توزيع 183 عنوان من الكتاب المدرسي على مستوى مختلف المراكز الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي حسب حاجيات الجهات.

وأكدت زهرة ثابت على محافظة الكتب المدرسية والكرّاس المدعّم على نفس أسعارها حيث يبلغ سعر الكرّاس المدعم 12 صفحة 230 مليم، والكرّاس المدعم 24 صفحة 430 مليم، والكرّاس المدعم 48 صفحة 950 مليم، والكرّاس المدعم 72 صفحة دينار و400 مليم، مشيرة إلى توفرّ الكرّاس المدعم تزامنا مع العودة المدرسية، حيث تم توريد 4 آلاف طن من الورق توفّر 20 مليون كرّاس مدرسي مدعم خلال السنة الدراسية 2022-2023.

من جهته، ذكر عضو الغرفة الجهوية للمكتبات بالمنستير، عبد الله المناعي، لـ”وات” أنّ كتابي القراءة والتمارين فرنسية للسنة الثالثة أساسي، وكتاب الاقتصاد والتصرف للباكالوريا وكتاب الاقتصاد للسنة الثالثة اقتصاد، جميعها غير متوفرة إلى حدّ اليوم، معتبرا عملية التزود بالكتاب المدرسي لهذه السنة طيّبة نتيجة جاهزيّة الكتب المدرسية بحوالي 95 المائة،” في حين لم يتم التزوّد بعد بالكرّاس المدعّم وقد تم إعلامهم بتوفيره في ظرف أسبوع أو أسبوعين، إلا أنّهم يواجهون كأصحاب مكتبات ضغطا من المواطنين والمواطنات الذين يترددون عليهم يوميا للمطالبة بالكرّاس المدعم باعتبار الارتفاع المشطّ في سعر الكرّاس الرفيع بزيادة لا تقل عن 30 في المائة مقارنة بأسعار السنة الفارطة.

ويعيش أصحاب المكتبات ذات الإشكاليات سنويا، من خلال عدم تمكّنهم من التزود بالكمية التي يطلبونها من الكرّاس المدعم، حيث يمكنّهم المزوّد فقط بنسبة 10 في المائة من قيمة الشراءات، ففي حال اشترى صاحب المكتبة ما قيمته ألف دينار من كرّاسات المحفوظات والايقاظ العلمي وأوراق التصوير والأوراق المضاعفة يحصل بما قيمته 100 دينار فقط من الكراس المدعّم، حسب عبد الله المناعي.