الكاف: قريبا انطلاق برامج احداث مشاريع تنموية لفائدة النساء الريفيات

شرعت المصالح الجهوية للتنمية بولاية الكاف المكلفة بالتنمية في الإعداد لتنفيذ البرنامج الخاص، بأحداث مشاريع للنساء في المناطق الريفية، وذلك بعد توفير وزارة المرأة والطفولة وكبار السن لخط تمويل يهدف إلى إحداث مشاريع صغرى ومتوسطة في القطاع الفلاحي

وأوضح المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح ل”وات” أنه تم يوم امس الإثنين التحضير لهذا البرنامج من خلال النظر في مناطق التدخل الممكنة واختيار المنتفعات بالبرنامج الذي خصصت له الوزارة 100 الف دينارً، على حد قوله.

ويهدف البرنامج، وفق نفس المصدر، الى استغلال المنتوجات الفلاحية وتحويلها وفق نمط سلاسل القيم، وذلك في إطار عمل مشترك تشرف عليه العديد من المصالح الجهوية والمحلية ومنها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، في سعي إلى التقليص من البطالة لدى العنصر النسائي والرفع من نسبة الناشطات في القطاع الفلاحي وتيسير مرورهن من قطاع غير مهيكل إلى قطاع منظم ومهيكل يضمن ديمومة المشاريع واستمرارها، على حد تعبيره.