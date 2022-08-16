عاجل: شاب يسدّد 4 طعنات لوالدته

نشرت الإدارة العامة للأمن الوطني، منذ قليل، تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك اكدت من خلالها أنه وعلى اثر ورود معلومات لدى منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من قبل قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى مفادها قبول إمرأة في حالة صحية خطرة ومتعرضة الى عدد 04 طعنات على مستوى الصدر والرقبة، تم تنقل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بالمنطقة المذكورة وبمعاينة الضحية بعد التنسيق مع الطبيب المباشر لحالتها وبالتحري مع أحد أبنائها تأكد تعرضها الى محاولة القتل من قبل ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وحامل لبطاقة إعاقة ذهنية.

كما تبين أن الشاب له سابقة متمثلة في الاعتداء على شخص بجهة العاصمة بواسطة معول “بالة” بصفة مجانية وأنه يشكل خطرا على نفسه ومن حوله، إضافة الى إقدامه على الهروب من مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية صبيحة يوم 13 أوت 2022.