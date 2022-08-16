وكالة السلامة المعلوماتية تُحذر من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة “الفيسبوك” تهدف إلى استدراج مستعملي الشبكات المعلوماتية ومواقع التواصل، من خلال إحداث نماذج مزيفة تُنسب إلى البنوك أو المؤسسات المالية.

وأوصت الوكالة، وفق ما نشرته، الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، بالتأكد من صفحات الفيسبوك الخاصة بالشركات والمؤسسات، من خلال التثبت من ” شارة التحقق الزرقاء “.

كما دعت إلى الاتصال بالمؤسسات للتأكد من مصداقية وصحة الألعاب والمسابقات والإعلانات المنشورة قبل المشاركة فيها.

وأوصت، أيضا، بتثبيت امتدادات “Web Of Trust (WOT) ” و ” Netcraft ” و ” adblockplus ” في متصفح الواب للتحقق من موثوقية مواقع الواب التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات الإشهارية المشكوك فيها.