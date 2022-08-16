مدنين: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بمدنين، خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 160 عينة خضعت للتحليل بمختلف مخابر الجهة أي بنسبة حدوث تبلغ 12.5 بالمائة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة إضافيّة ناجمة عن الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتتمثّل الاصابات الجديدة في إصابة واحدة وافدة من ليبيا و19 اصابة محلية توزّعت إلى 6 اصابات بمدنين الجنوبية، و3 بكل من بن قردان وحومة السوق ومدنين الشمالية، وحالتين بجرجيس، واصابة واحدة بكل من ميدون وبني خداش، فيما يقيم حاليا بالمؤسسات الصحية بالجهة 18 مريضا حاملا لفيروس “كورونا”، حسب نفس المصدر.