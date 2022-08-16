بطولة إفريقيا للامم اواسط للكرة الطائرة بتونس: الفوز الثاني للمنتخب التونسي

فاز المنتخب التونسي للاواسط للكرة الطائرة على نظيره المغربي 1/3-(25/22-16/25-15/25-16/25) في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للامم اواسط للكرة الطائرة .وهو الفوز الثاني للمنتخب الوطني للاواسط.
وكان المنتخب التونسي فاز امس على المنتخب الغمبي بنتيجة 3_2 في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تتواصل بتونس من 13 الى 23 اوت الجاري
واسفرت مقابلات اليوم الاول من الدور الأول امس الاثنين عن النتائج التالية
المجموعة (ا)
-فوز تونس على غمبيا -2/3-
-فوز نيجيريا على -المغرب : 0/3
المجموعة (ب)
-فوز الكامرون على ليبيا – 0/3
– فوز مصر على رواندا-0/3
– نتائج اليوم الثاني الثلاثاء 16 اوت 2022 :
مجموعة (ا)
-فوز نيجيريا على غمبيا :0/3
– تونس / المغرب 3-1
مجموعة (ب)
-فوز ليبيا على روندا 1/3
-فوز مصر على الكامرون :0/3
برنامج اليوم الثالث الاربعاء 17 اوت 2022 :
مجموعة (ا)
16.00-الكامرون / روندا
18.00- تونس / نيجيريا
مجموعة (ب)
10.00-المغرب / غمبيا
12.00-مصر /ليبيا-