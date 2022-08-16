بطولة إفريقيا للامم اواسط للكرة الطائرة بتونس: الفوز الثاني للمنتخب التونسي

فاز المنتخب التونسي للاواسط للكرة الطائرة على نظيره المغربي 1/3-(25/22-16/25-15/25-16/25) في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للامم اواسط للكرة الطائرة .وهو الفوز الثاني للمنتخب الوطني للاواسط.

وكان المنتخب التونسي فاز امس على المنتخب الغمبي بنتيجة 3_2 في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تتواصل بتونس من 13 الى 23 اوت الجاري

واسفرت مقابلات اليوم الاول من الدور الأول امس الاثنين عن النتائج التالية

المجموعة (ا)

-فوز تونس على غمبيا -2/3-

-فوز نيجيريا على -المغرب : 0/3

المجموعة (ب)

-فوز الكامرون على ليبيا – 0/3

– فوز مصر على رواندا-0/3

– نتائج اليوم الثاني الثلاثاء 16 اوت 2022 :

مجموعة (ا)

-فوز نيجيريا على غمبيا :0/3

– تونس / المغرب 3-1

مجموعة (ب)

-فوز ليبيا على روندا 1/3

-فوز مصر على الكامرون :0/3

برنامج اليوم الثالث الاربعاء 17 اوت 2022 :

مجموعة (ا)

16.00-الكامرون / روندا

18.00- تونس / نيجيريا

مجموعة (ب)

10.00-المغرب / غمبيا

12.00-مصر /ليبيا-