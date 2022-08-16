بالأسماء: تسميات جديدة على رأس عدد من الإدارات بوزارة الداخليّة #خبر_ عاجل

كهل خمسيني يطعن شقيقه فيرديه قتيلا #خبر_ عاجل

افتكاك سيّارة تاكسي من صاحبها.. وهذه التفاصيل

عاجل: اتخاذ اجراءات تأديبيّة ضدّ عدد من منتسبي النقابات الأ منيّة

سيدي بوزيد: الاحتفاظ بوكيل ومسيّر مقطع حجارة وعدد من المسؤولين الجهويين من أجل الاستيلاء على المال العام

2022/08/16 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بوكيل ومسيّر مقطع حجارة على ملك الدولة وإحالة عدد آخر من المسؤولين الجهويين بسيدي بوزيد في حالة تقديم، وذلك على خلفية مواصلة استغلال مقطع حجارة على ملك الدولة تم فسخ عقد كرائه من طرف وزير أملاك الدولة منذ أواسط عام 2021 و صدرت في شأنه قرارات اخلاء وإيقاف نشاط لم تنفذ ذلك إلى حد الآن، بحسب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.
وأشار غنيمي، في تصريح لـ”وات”، إلى انه بإحالة المحضر على المحكمة قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد كل المشتبه بهم من أجل الاستيلاء على المال العام، و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و التي تضر بالإدارة وتخالف التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك كل من أجل فعل يجرمه القانون.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn