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تعيين يوسف الشّاهد أستاذا محاضرا في جامعة “هارفارد”

2022/08/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة


أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية يوم الثلاثاء عن تعيين رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، أستاذا محاضرا في مبادرة الشرق الأوسط التي تحتضنها.

وأعلنت الجامعة أن الشاهد سيقود فريق دراسة حول التنمية والتحولات الديمقراطية وسيركز عمله على التحديات السياسة والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدان النامية وخاصة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيقوم بتأطير طلاب بجامعة هارفارد ويلقي محاضرات في مختلف هذه المواضيع خلال السنة الأكاديمية 2022 – 2023.
وصدر يوم الاثنين تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات حول العالم عام 2022.

وتصدرت جامعة هارفارد للسنة العشرين على التوالي تصنيف شنغهاي، وسط استمرار هيمنة المؤسسات التعليمية الأمريكية على المراكز الأولى.

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