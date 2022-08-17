كأس العالم قطر 2022 : فيفا يوافق على إلغاء مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في التصفيات

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/على إلغاء مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 .

وكانت المباراة التي أقيمت في سبتمبر الماضي توقفت بعد وقت قصير من انطلاقها، عندما دخل مسؤولو الصحة في البرازيل إلى أرض الملعب وأدعوا أن أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني انتهكوا بروتوكول فيروس كورونا / كوفيد-19/ .

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم ،أنه تلغى تأكيد من الاتحاد الدولي للعبة يفيد بإلغاء المباراة حسب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي /كاس/ .

وكان /فيفا/ يدفع لإقامة المباراة شهر سبتمبر المقبل، رغم أنها غير ضرورية ولا معنى لها بعدما تأهل المنتخبان بالفعل لبطولة كأس العالم التي ستقام نهاية هذا العام في قطر .

وعارض الاتحادان البرازيلي والأرجنتيني طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وأحيلت القضية إلى /كاس/ حيث وافق الأطراف الثلاثة على هذا القرار.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة بالمونديال مع منتخبات المكسيك وبولندا والسعودية، فيما يلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.