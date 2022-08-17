مدنين: معدل 26 تدخلا يوميا لاعوان الحماية المدنية

قامت وحدات الحماية المدنية بولاية مدنين خلال العطلة الامنة منذ يوم 1 جويلية الى حدود يوم 15 اوت الحالي ب1154 تدخلا بين نجدة على الطرقات واطفاء للحرائق وعمليات اسعاف وانقاذ بمعدل 26 تدخلا في اليوم، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية عاطف حويج.

وتزوعت هذه التدخلات بين 401 تدخل نجدة على الطرقات اسفرت عن 5 وفايات و532 مصابا تم اسعافهم على عين المكان او نقلهم الى المستشفيات و16 تدخلا لانقاذ غرقى بالشواطئ اسفر عن حالتي وفاة على عين المكان و4 وفايات بالمستشفيات وانقاذ 10 اشخاص.

ورغم عدم وجود غابات او مزارع كبرى بالجهة، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لاطفاء 119 حريقا والسيطرة عليه واخماده بالسرعة والنجاعة المطلوبة.

ووجه العميد حويج عدة توصيات للحد من الحوادث وقضاء عطلة صيفية دون فواجع للعائلات ومنها تجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة وفي اوقات الحر وخاصة في مثل هذه الايام التي اشتدت فيها الحرارة ومرافقة الاطفال في السباحة وتفقد عجلات السيارة عند السفر وعدم السياقة في حالة تعب.