قفصة: عائلات مسؤولين جهويين موقوفين بشبهة فساد مالي وإداري يطالبون بالافراج عن ذويهم

نفذت عائلات مسؤولين بعدد من الادارات الجهوية بقفصة واطارات بشركة فسفاط قفصة موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بشبهات فساد اداري ومالي، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بقفصة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم ومواصلة محاكمتهم في حالة سراح.

وأوضحت زوجة أحد الموقوفين، في تصريح لـ”وات”، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتنديد برفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة قرار قاضي التحقيق بالافراج عن الموقوفين ومواصلة المحاكمة، سيما وأن مدة إيقاف البعض منهم تجاوزت 7 اشهر.

وأضافت انه كان بالامكان الابقاء على الموقوفين في حالة سراح ومحاكمتهم الى حين استكمال الابحاث اللازمة في القضايا المرفوعة ضدّهم، وفق تقديرها.

من جانبها، صرّحت زكية عمار محامية أحد الموقفين، لـ”وات”، أن الملفات التي تمت فيها إحالة عدد من المسؤولين المتّهمين في شبهات فساد مالي وإداري لم يتوصل فيها التحقيق أو دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، إلى حد الآن، إلى قرائن ثابتة وجدية تؤكد فسادهم.

وأضافت أن القضاء حاليا بصدد جمع القرائن عن طريق التساخير والاختبارات، والتي لا تعتبر قرينة ثابتة في ضلوعهم في فساد اداري ومالي حتّى تعرضهم إلى مواصلة الإيداع بالسجن.

وأشارت الى أن لسان الدفاع طالب بالافراج على المتهمين، وتحجير السفر عنهم، ومواصلة محاكمتهم في حالة سراح، خاصة وانهم لايمثلون خطرا على أمن البلاد.

يذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة رفضت قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج على عدد من المسؤولين الموقوفين في قضايا تتعلق بشبهات فساد اداري ومالي من بينهم المدير السابق للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، وطبيب، واداريين، والمندوب الجهوي السابق للتربية، والمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، ورئيس جمعية خيرية، والمعتمد الأوّل للولاية.