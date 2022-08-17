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تركيا و إسرائيل يعيدان تطبيع العلاقات بشكل كامل

2022/08/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان، الأربعاء 17 أوت 2022، إن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وستعيدان سفير كل منهما إلى الأخرى بعد تحسُّن مطرد في العلاقات.

أضاف البيان: “تطوير العلاقات سيُسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

في أول تعليق له على الإعلان الإسرائيلي عن تبادل السفراء مع أنقرة، قال وزير الخارجية التركي: “سنواصل الدفاع عن حقوق فلسطين”، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

كما قال وزير الخارجية التركي، الأربعاء، إن كلاً من إسرائيل وتركيا ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى في خطوة مهمة في جهود البلدين لتطبيع العلاقات

وأردف في مؤتمر صحفي بأنقرة: “بدأنا عملية تحديد من سنعينه”.

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