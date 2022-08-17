العثور على جثّة محام ملقاة على قارعة الطريق

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة محام عثر على جثته ملقاة على جانب الطريق بجهة فروة من معتمدية بنزرت الجنوبية.

وتفيد المعطيات المبدئية أن الهالك وهو محام مباشر انتقل حديثا للسكن بجهة فروة ببنزرت الجنوبية وهو أصيل مدينة ماطر وقد تفطن الأجوار الى جثته ملقاة ارضا صباح اليوم الأربعاء فتولوا اعلام أعوان الأمن والحماية المدنية ومن ثمّ اعلام ممثل النيابة العمومية الذي تولى معاينة جثة الهالك والاذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي توازيا مع مباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية للكشف عن أسباب وفاة المحامي الهالك البالغ من العمر حوالي 58 عاما.