الجامعة تمهل الملعب التونسي خلاص ديونها المقدرة ب432 الف دينار

استقبل وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء رئيس فريق الملعب التونسي محمد محجوب مرفوقا بالسادة يوسف العرفاوي و أحمد ريزة ، وقد تطرق الطرفان إلى بعض الصعوبات المالية والادارية التي يواجهها الملعب التونسي وإلى رغبة الهيئة المديرة الجديدة في تطوير البنية الاساسية لمركب الهادي النيفر بباردو.

واوضحت الجامعة في بلاغ لها “انه تم التاكيد خلال الاجتماع على سمعة وتاريخ الملعب التونسي وطنيا ودوليا وعلى رغبة الجميع في رجوع النادي الى سالف إشعاعه مما يمكنه من تطعيم المنتخبات الوطنية بمختلف أصنافه”.

وشدد رئيس الجامعة على “ان تامين اشعاع ونجاح الملعب ط التونسي وبقية الفرق التونسية على مستوى اقليمي ودولي يدخل في صميم أهداف الجامعة “، مؤكدا في الآن نفسه “على استعداد الجامعة لدعم الجمعية خاصة من خلال إمهالها فترة اضافية لخلاص الديون المتخلدة بذمة الجمعية لفائدة الجامعة والبالغة 432 ألف دينار مع دعم النادي وتقديم كل التسهيلات المالية والادارية الممكنة إضافة إلى وضع قاعتي تقوية العضلات وقاعتي التدليك المتواجدة بمقر الجامعة على ذمة الملعب التونسي لاستغلالها بشكلٍ مجاني” حسب ذات البلاغ .

واشار رئيس الجامعة الى ضرورة تدعيم مجهودات الهيئة المديرة و رغبتها في تطوير البنية الاساسية من خلال تجهيز قاعة لتقوية العضلات و قاعة علاج وتدليك عصرية خاصة بالملعب التونسي داخل مركب الهادي النيفر أو القيام باحداث ملعب معشب اصطناعي بمقاسات مناسبة لأصناف الشبان وبعث اكاديميات توضع على ذمة أطفال وشبان منطقة باردو وكل الأحياء المجاورة لها مما يوفر للنادي موارد مالية إضافية .

وقد أكد رئيس الجامعة كذلك على مصاحبة مجهودات الهيئة ورغبتها في تطوير وإحداث بعض المرافق داخل المركب وخاصة بعد تقديمها لخطة عمل واقعية وأمثلة هندسية لتجهيزات عصرية تليق بتاريخ وسمعة الملعب التونسي .