وزارة الدفاع تنظم احتفالا بيوم العلم



نظمت وزارة الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس بنادي البلفدير بالعاصمة، موكبا للاحتفال بيوم العلم الخاص بالمؤسسة العسكرية “تكريما للمتفوقين من أبناء أعوانها من العسكريين والمدنيين والشهداء والجرحى في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنيّة”، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش.

واعتبر مميش، وفق بلاغ للوزارة، أن هذا الحفل يعد ترجمة لاهتمام الوزارة بالجانب التربوي والثقافي والاجتماعي والمعنوي للعسكريين وأبنائهم، كما يعكس ما تتميز به أسرة الدفاع الوطني من تماسك وانسجام بين أفرادها في مختلف رتبهم.

ونوّه بمجهودات الإدارة العامة للصحّة العسكريّة وإدارة العمل الاجتماعي وتعاونية الجيش الوطني لما تقدّمه هذه الإدارات من دعم لأبناء العسكريين والمدنيين، داعيا الهياكل المعنية بالعمل الاجتماعي إلى مزيد تطويره كميّا ونوعيا بما يستجيب لتطلّعات العسكريين وأبنائهم سواء بالنسبة للعسكريين المباشرين أو المتقاعدين أو عائلات الشهداء أو جرحى العمليات الإرهابيّة.

وحث على إحداث خطة تنطلق من واقع العمل الاجتماعي للمؤسّسة العسكرية ورصد الإيجابيّات والنقائص مع الاستئناس بتجارب مختلف جيوش العالم بما يساهم في تحديد الأهداف وضبط الأولويّات وتوفير الوسائل وآليّات التنفيذ.

ويشار إلى أن الهياكل المعنية بالعمل الاجتماعي تعمل بالخصوص على الإحاطة الصحّية وتوفير المساعدات المالية في مفتتح كلّ سنة دراسيّة وجامعية، فضلا عن المساهمة في تكلفة الدروس الخصوصية وتقديم المساعدات لترسيم أبناء الشهداء برياض الأطفال وتنظيم الرحلات لهم.