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سيدي بوزيد: حجز طنين من الدواجن حجزا صوريا لدى مسلخ دواجن

2022/08/18 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، من حجز طنين (02) من منتوجات الدواجن حجزا صوريا لدى مسلخ دواجن ناشط بالمنطقة الصناعية، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة صحفي “وات”.

واوضح ان عملية الحجز تاتي من أجل ارتكاب المسلخ لمخالفتي المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بالفصل 4 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 وتحديد ومراقبة الإنتاج المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

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