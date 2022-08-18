أقصاها بلغت 50,3: الحرارة تتجاوز الـ 45 درجة بـ8 مناطق تونسيّة

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي أن الحرارة تجاوزت 40 درجة ب 14 مدينة و من بينها 8 مناطق تجاوزت فيها الحرارة 45 درجة:

الحرارة المسجلة في الساعة 13:00 تجاوزت 40 درجة ب14 محطة رصد جوي رئيسية 8 منها فيها اكثر من 45 درجة وهي كالاتي :

-46.9 بمدنين التي رقمها القياسي 47.7 المسجل بتاريخ

2 اوت 2005.

-46.0 بالقيروان التي رقمها القياسي 50.3 المسجل بتاريخ 11 اوت 2021.

-45.9 بالمنستير والتي رقمها القياسي هو 47.0 وتم تسجيله يوم 8 اوت 1999.

-45.8 بتطاوين و رقمها القياسي هو 47.4 المسجل يوم 2 اوت 2005.

-45.6 بمطماطة التي رقمها القياسي 47.0 المسجل يوم

11 اوت 1999.

-45.5 بجربة التي رقمها القياسي 46.3 المسجل في 6 اوت 2002.

-45.2 بقبلي ورقمها القياسي هو 48.5 المسجل سنتي 2021 و 2005.

-44.7 بتوزر التي رقمها القياسي هو 48.0 والذي سُجل يوم 2 اوت 2005.

امكانية تسجيل أرقام قياسية مطروحة عشية اليوم وسط وجنوب البلاد..