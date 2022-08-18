توننداكس يقفل معاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 96ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الخميس، مرتفعا بنسبة 96ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 7ر7916 مع تسجيل مبادلات بقيمة 1ر4 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة، إلى سهم البنك العربي لتونس ليزيد بنسبة 9ر5 بالمائة وسعر 870ر2 دينار، وسط معاملات بقيمة 201 الف دينار

وتطور سهم بنك الاسكان بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 650ر13 دينار، وسط مبادلات بقيمة 96 الف دينار

في المقابل، تقهقر سهم المغرب الدولي للاشهار، ليفقد 8ر4 بالمائة من قيمته، وليقفل عند سعر 200ر0 دينار، دون تسجيل اي مبادلات

و وتراجع سهم البطارية التونسية اسد، بدوره، بنسبة 9ر3 بالمائة وسعر 240ر1 دينار، في ظل مبادلات قدرت ب 61 الف دينار

فيما تصدر سهم اوروسيكل قائمة الأسهم الأكثر تبادلا، بعد استحواذه على قيمة مليون دينار من جملة المعاملات، ليرتفع بنسبة 27ر4 بالمائة وينهي الحصة على سعر 200ر34 دينار