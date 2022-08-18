موظفة بوزارة المالية تتحيّل على مواطن وتسلبه 10 آلاف دينار

تعهدت فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث في شكاية شخص بموجب تعليمات وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل ضد موظف عمومي بوزارة المالية.

بسماع المعني أفاد أنه تعلقت به ديون متخلدة بالذمة لفائدة مصالح الأداءات قدرها 84 ألف دينار نتج عنه عقلة عقار على ملكه، فتولى التنسيق مع المشتكى بها التي تربطه بها علاقة صداقة وإعلامها بوضعته فطلبت منه تمكينها من مبلغ مالي قدره 10000 دينار مقابل التكفل بتسوية وضعيته، وبعد أن مكنها من مرغوبها بحضور شخصين من معارفه اكتشف أنها تحيلت عليه في المبلغ المذكور بعد أن رفضت الرد على اتصالاته أو مقابلته.

بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمعنية من أجل “التحيل واستغلال موظف عمومي لوظيفه لتحقيق منفعة شخصية بدفع مبالغ غير ملزمة” والأبحاث متواصلة.