هذه الولاية تسجّل أعلى درجات حرارة.. و الرصد الجوي يحذّر #خبر_ عاجل

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 18 أوت 2022 أن ولاية المنستير سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 47.1 في الظل و بلغت 53.5 في الشمس.

وكان الرصد الجوي قد حذّر من التعرّض مباشرة لأشعة الشمس وأوصى بكثرة شرب الماء.

وفي ما يلي نص البلاغ:

رقم قياسي جديد سجل اليوم بالمنستير حيث بلغت الحرارة القصوى 47.1 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 47.0 المسجل يوم 8 اوت 1999.

47.1 هي الحرارة المسجلة في الظل وفق المعايير المصادق عليها من طرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. الحرارة القصوى المسجلة في الشمس كانت 53.5.

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