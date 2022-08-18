بنزرت: تزويد معتمديات الجهة بـ430 ألف لتر من الزيت النباتي خلال النصف الأول من الشهر الجاري

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي، اليوم الخميس، بأن النصف الأول من شهر أوت الجاري شهد تزويد كافة معتمديات ولاية بنزرت بـمجموع 430 الف لتر من الزيت النباتي المدعم، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خاصة في ما يتعلق بتزويد السوق بالمواد الأساسية والمدعمة.

وأضاف البجاوي، في تصريح لـ”وات”، أنه بهدف مزيد العمل علي توجيه تلك الكميات نحو مستحقيها، ولاسيما متساكني المناطق والاحياء الشعبية، أشرفت فرق المراقبة الاقتصادية على توزيع 21 ألف لتر من الزيت المدعم بالاحياء السكنية وارياف رأس الجبل، واوتيك، ومنزل بورقيبة، وسجنان، وماطر، كما أشرفت أمس الأربعاء على توزيع كميات استثنائية على تجار التفصيل للمواد الغذائية بمختلف مناطق معتمدية أوتيك.

وكشف أنه في إطار التثبت من وصول تلك الكميات لمستحقيها، نفّذت المصالح الرقابية، اليوم الخميس، معززة بفرق من الحرس الوطني، عمليات تفقد للمحلات التجارية التي تم تزويدها امس بكميات الزيت المدعم للوقوف على وضع التزويد وللتصدي للممارسات الإحتكارية، تم على اثرها حجز كمية هامة من الزيت المدعم عمد احد التجار لاخفائها بمغازته وتعبئتها في أوعية لدائنية بغرض بيعها خارج المسالك القانونية.

وأوضح أنه تم على الفور حجز كامل الكمية من أجل عادة توزيعها بطريقة قانونية، وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل إخفاء بضاعة، مع تشديد الطلبات على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، وتسليط عقوبة إدارية تكميلية ضد المعني تتمثل في اقتراح غلق للمحل التجاري موضوع الجنحة لمدة شهر.

يشار إلى ان المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تمكّنت، منذ بداية شهر أوت الجاري وحتى اليوم الخميس، من حجز اكثر من 1337 لترا، مع تحرير 14 مخالفة اقتصادية في مجال المواد المدعمة تعلقت خاصة بالامتناع عن البيع، واخفاء السلع والاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، حسب ذات المصدر.