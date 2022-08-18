بطولة افريقيا للامم للاواسط لكرة اليد: المنتخب التونسي يتحول الى رواندا



تحول صباح اليوم الخميس المنتخب الوطني التونسي للاواسط الوطني مواليد 2002-2003 معززا ببعض العناصر الواعدة من منتخب الأصاغر مواليد 2004-2005 إلى القاهرة ومنها إلى العاصمة الرواندية للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم أواسط التي ستدور خلال الفترة من 20 إلى 27 أوت الجاري وهي مرشحة لبطولة العالم للأواسط التي ستدور في اليونان وألمانيا في شهر جويلية 2023 لأصحاب المراكز 5 الأولى في الترتيب النهائي.

وفيما يلي قائمة لاعبي المنتخب التونسي للاواسط الذي يشرف عليه المدرب زهير مسعود:

حرّاس المرمى: هارون الكامل (Cavigal Nice France) ومطيع ليمام (النادي الإفريقي)

جناح أيسر: أنيس بن سالم (مكارم المهدية) وريان الصغير (النجم الساحلي)

جناح أيمن: عبد المجيد القابسي (جمعية الحمامات) ومحمد عزيز الجوادي

ظهير أيسر: جاسر بن حسين (مكارم المهدية)، ضياء الدين السايح (النادي الإفريقي) وقصي بن فرج (بعث بني خيار)

ظهير أيمن: حازم غبارة (النادي الإفريقي) واسكندر جفالي (الترجي الرياضي)

منسق: أمين بن سالم (مكارم المهدية)، منيب عبد اللطيف (نسر طبلبة) ووسام السنوسي (النجم الساحلي)

لاعب دائرة: محمد عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات) وماهر قلال (بعث بني خيار)

وفي مايلي برنامج مباريات المنتخب التونسي :

المجموعة أ: تونس، المغرب، أنغولا، رواندا وإفريقيا الوسطى

المجموعة ب: مصر، الجزائر، الكونغو، ليبيا والتشاد

الدور الأول: (توقيت تونس)

يوم 20 أوت – الساعة 13.00 : تونس – أنغولا

يوم 22 أوت – الساعة 18.00 : تونس – رواندا

يوم 23 أوت – الساعة 14.00: تونس – إفريقيا الوسطى

يوم 24 أوت – الساعة 16.00: تونس – المغرب

الدور نصف النهائي: يوم 26 أوت 2022

الدور النهائي: يوم 27 أوت 2022.