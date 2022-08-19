وزارة الصحة: تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أوت الجاري

سجلت وزارة الصحة يوم 17 أوت الجاري، 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة تحاليل ايجابية تقدر ب 9.64 بالمائة وذلك دون تسجيل حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها التحييني المتعلق بفيروس كورونا أن 9 مصابين بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات و المصحات يوم 17 أوت الجاري مشيرة الى أن العدد الاجمالي للمقيمين بالمستشفيات و المصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 136 شخصا فيما تعافى 34 مريضا .

ولفتت الوزارة الى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة خلال شهر مارس من سنة 2020 بلغ 1.141.668 مصابا مقابل تعافي 1.126.568 شخصا