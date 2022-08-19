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سليانة: السيطرة على حريق جبل لشيهب بالكريب بنسبة 95 بالمائة

2022/08/19 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق جبل لشيهب بنسبة 95 بالمائة، بعد ان كان قد إندلع ظهر أمس الخميس، وفق رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب النقيب خميس الغزواني.

وأضاف النقيب الغزواني في تصريح ل”وات ” اليوم الجمعة، أنه لا وجود لألسنة نار، من الجهتين، بإستثناء بعض الجيوب التى يقوم أعوان الغابات بتبريديها، واشار الى انه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية و5 وسائل تابعة للغابات فضلا عن عدد هام من العناصر البشرية لاطفاء الحريق.

يذكر أن حريق جبل لشيهب أتى على حوالي 16 هكتارا من الكساء الغابي، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة العقيد نزار الزين.

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