عاجل: اختفاء النفايات الإيطاليّة التي تمّ توريدها الى تونس

قال الناشط السياسي والحقوقي، مجدي الكرباعي إن “النفايات الإيطالية التي تم حرقها و تقريبا هي 1900 طن والتي هي محل تفاوض بين ايطاليا و تونس لارجاعها لا أثر لها في مخزن الشركة الموردة في مساكن”.

ورجّح الكرباعي أنه وقع التخلص منها في تونس و دفنها، داعيا “اهالي مدينة مساكن و المجتمع المدني التحرك و المطالبة بمعرفة الحقيقة دفن النفايات التي تمثل خطرا على صحتنا و صحة أطفالنا حيث أنها يمكن ان يتسبب في امراض سراطانية و هذا الذي حدث في إيطاليا في “Terra di fuochiحسب قوله.

واشار الكباعي أنه بالاتصال بمسؤول بوزارة البيئة قال له انها موجودة ، في حين لا وجود لها .

كما طالب في تدوينة له السلطات بالتحرك و إعطاءنا معلومات حول إختفاء النفايات المحروقة.