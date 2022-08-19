آخر مستجدّات حادثة طعن شاب لوالدته بجهة المرسى

أذنت النيابة العمومية بأريانة بالاحتفاظ بشخص من أجل “محاولة القتل العمد”، بعد توجيهه 4 طعنات لوالدته على مستوى الصدر والرقبة، حسب ما أفادت به نقابة اقليم الأمن الوطني بتونس، اليوم الجمعة 19 اوت 2022.

وبعد التحريات الميدانية تم القبض على الجاني بإحدى البنايات المهجورة بجهة برج الوزير أريانة الشمالية.

ويذكر أن الشاب أقدم على طعن والدته 4 طعنات على مستوى الرقبة والصدر، وبالتحري مع أحد أبنائها أكد تعرضها الى محاولة القتل من قبل ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وحامل لبطاقة إعاقة ذهنية.

كما تبين أنّ له سابقة متمثلة في الاعتداء على شخص بجهة العاصمة بواسطة معول “بالة” بصفة مجانية وأنّه يشكل خطرا على نفسه ومن حوله إضافة الى إقدامه على الهروب من مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية منذ أيام قليلة.