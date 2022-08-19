جندوبة: تجدّد اشتعال النيران بجبل البياضة من معتمدية طبرقة

اندلعت النيران مجدّدا في جبل البياضة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة بعد سيطرة شبه كاملة على الحريق الذي اندلع الأربعاء المنقضي بذات الجبل وعدد من المناطق المجاورة له، وفق ما أكده رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي جندوبة، سمير كوكة، في ختام ترؤسه لاجتماع استثنائي للجنة، اليوم الجمعة، بمقر الولاية.

واعتبر عدد من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أن الوضع خطير ويستوجب اليقظة الدائمة، باعتبار أن أغلب الحرائق المندلعة هي حرائق مفتعلة، ولم تتوصل الأجهزة المختصّة الى التعرف على مرتكبيها وإحالتهم على القضاء، مستندين في ذلك الى ان المشترك الأبرز لاندلاع الحرائق هو الساعات المتأخرة من الليل، فضلا عن اندلاعها في مناطق غير آهلة بالسكان، وغالبا ما تكون في قمم الجبال المحترقة.

واعتبر ممثلو بعض الهياكل الإدارية المشاركة في اجتماع اللجنة ان عدم التوازن بين عدد الحرائق والامكانيات المتوفرة لمجابهتها والتوقي من مخاطرها يشكّل احدى اهم الصعوبات التي حالت دون التقليل من مخاطر الحرائق وسرعة التدخل وضمان نتائج ناجعة.

يذكر أن معتمديات طبرقة، وعين دراهم، وفرنانة، وغار الدماء، قد عرفت خلال الأيام الثلاثة المنقضية حرائق متعددة خلّفت اختناقات في صفوف عدد من المواطنين، واضرار في عدد من المساكن بمعتمدية طبرقة، وأسفرت عن نفوق عدد من الحيوانات الاهلية، إضافة الى تضرر عشرات الهكتارات من الغابات.