نابل: تواصل جهود السيطرة على حريق جبل زاوية المقايز

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل، العميد مراد المشري، اليوم الجمعة، بأن وحدات الحماية المدنية تواصل بالتعاون مع أعوان إدارة الغابات عمليات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ يومين بجبل زاوية المقايز بالهوارية، وذلك إثر تجدّد اشتعال النيران بعد ظهر أمس الخميس.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ(وات)، أن سرعة الرياح تسبّبت في تجدّد اشتعال النيران رغم التمكّن من محاصرتها في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، مشيرا إلى أن صعوبة التضاريس الجبيلة عطّلت عملية تبريد الجيوب التي تم إطفاؤها، ما استوجب التدخل اليدوي نظرا لصوبة ولوج سيارات الإطفاء.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم محمد زكري، في تصريح لـ(وات)، أن جيش الطيران تدخّل صباح اليوم في 8 مناسبات لمعاضدة جهود فرق الإطفاء وذلك باستعمال المروحيات العسكرية التي مازالت عمليات تدخلها متواصلةحاليا للسيطرة على الحريق.